Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio 8 de Abril

El siniestro se registró durante la tarde en la intersección de las calles Absalón Ibarra y Francisca Jaques. No se registraron personas heridas ni víctimas.

Hoy 16:20

Un incendio afectó una vivienda ubicada en la intersección de las calles Absalón Ibarra y Francisca Jaques, en el barrio 8 de Abril, generando pérdidas materiales totales. El hecho fue advertido alrededor de las 14.20, cuando se recibió la novedad sobre el foco ígneo en el lugar.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En el inmueble no se registraron víctimas ni personas lesionadas, según se informó oficialmente, aunque las llamas provocaron importantes daños en la estructura y en los bienes que se encontraban en su interior.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a viviendas linderas. Las causas del siniestro serán materia de evaluación.