Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el barrio 8 de Abril

El siniestro se registró durante la tarde en la intersección de las calles Absalón Ibarra y Francisca Jaques. No se registraron personas heridas ni víctimas.

Hoy 16:20

Un incendio afectó una vivienda ubicada en la intersección de las calles Absalón Ibarra y Francisca Jaques, en el barrio 8 de Abril, generando pérdidas materiales totales. El hecho fue advertido alrededor de las 14.20, cuando se recibió la novedad sobre el foco ígneo en el lugar.

En el inmueble no se registraron víctimas ni personas lesionadas, según se informó oficialmente, aunque las llamas provocaron importantes daños en la estructura y en los bienes que se encontraban en su interior.

En el lugar trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios, que logró controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara a viviendas linderas. Las causas del siniestro serán materia de evaluación.

