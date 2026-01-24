Los convocados de Boca para el debut, con cinco bajas fuertes y un regreso sorpresa

El Xeneize arranca el Torneo Apertura con un plantel diezmado: cinco ausencias de peso por lesión y una reaparición inesperada en la lista de convocados para recibir a Riestra, este domingo desde las 18.30.

Hoy 18:45

El panorama del Xeneize es claro y preocupante. Sin refuerzos disponibles para el estreno, el equipo de Claudio Ubeda deberá afrontar el inicio del torneo con cuatro lesionados de larga recuperación y una quinta baja de último momento que obligó a reacomodar piezas sobre la marcha. Aun así, la nómina no tuvo demasiadas sorpresas, salvo un regreso que no estaba en los planes.

Ese nombre es Marcelo Weigandt, quien volvió al club tras su paso por Inter Miami y tendrá su tercer ciclo en Boca. El lateral reaparece en la consideración luego de la salida de Luis Advíncula y competirá por el puesto con Juan Barinaga y Lucas Blondel. Su último partido oficial con la azul y oro había sido a fines de 2023, en el triunfo ante Godoy Cruz en Mendoza.

Las bajas que preocupan

Las ausencias pesadas son las de Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, todos con lesiones que los mantienen fuera de ritmo. A ellos se suma Miguel Merentiel, quien sufrió un desgarro en el sóleo ante Olimpia y estará al margen al menos un par de semanas más.

Este escenario le abre la puerta a Lucas Janson, quien será titular tras dejar buenas sensaciones en el amistoso disputado en San Nicolás. Además, se suma el juvenil Íker Zufiaurre, que aparece como alternativa ofensiva. También dirá presente en el banco Camilo Rey Domenech, volante que vuelve a escena tras quedar relegado en los últimos procesos.

Los 24 convocados de Boca

Arqueros (3): Agustín Marchesin, Leandro Brey, Javier García.

Defensores (9): Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Volantes (8): Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani.

Delanteros (5): Alan Velasco, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Íker Zufiaurre.