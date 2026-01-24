Ingresar
“Hablame de amor”: la China Suárez reapareció alentando a Icardi en Turquía

La actriz utilizó sus historias de Instagram para mostrar su apoyo al futbolista.

Hoy 18:48
China.Mauro y Wanda

Después de varios días de silencio y en medio de la tormenta mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez volvió a mostrarse públicamente y eligió hacerlo con un gesto que no pasó desapercibido.

Este sábado, la actriz compartió una historia de Instagram desde Turquía, donde se la vio en la tribuna del estadio del Galatasaray, alentando al delantero argentino. En el video, se escuchó a los hinchas coreando el nombre de Icardi justo en el momento de su ingreso al campo de juego.

Sobre el clip que posteó, la China escribió: “Cuando entra @mauroicardi a la cancha todos cantan su canción. Hablame de amor”, acompañando la frase con emojis de corazón. Sin mencionar a Wanda, la actriz eligió expresarse desde lo visual y se mostró firme junto al goleador rosarino en uno de los escenarios más importantes para él: la cancha y el cariño de los hinchas turcos.

