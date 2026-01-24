Trump dijo que el petróleo venezolano incautado ya se procesa en EEUU: “Venezuela ganará más dinero que nunca”

El presidente aseguró que el crudo fue interceptado en al menos siete buques y que actualmente se refina en Houston. También habló de un futuro reparto de ganancias con Venezuela y empresas privadas.

Hoy 19:14

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país controla el petróleo venezolano incautado en al menos siete buques y que el crudo ya se procesa en refinerías estadounidenses, según afirmó en una entrevista con The New York Post publicada este sábado.

“El petróleo está llegando a las refinerías de Houston, en varios lugares. Por decirlo de algún modo, ellos no tienen ningún petróleo. Nosotros nos llevamos el petróleo”, sostuvo el mandatario en diálogo con el medio neoyorquino.

Trump aseguró que el gobierno estadounidense gestiona la totalidad del crudo venezolano interceptado.

“Venezuela tendrá parte y nosotros tendremos parte. Después entrarán las grandes empresas petroleras y nos llevaremos tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero de lo haya ganado jamás”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente estadounidense también mencionó la medalla del Premio Nobel de la Paz entregada por la opositora venezolana María Corina Machado, que mantiene en el Despacho Oval.

“Trastornador” para capturar a Maduro

En la misma entrevista, Trump detalló que durante la incursión militar en Caracas del 3 de enero se empleó un arma de nueva generación, denominada “el trastornador”, para capturar al ex dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Según el mandatario, este dispositivo neutralizó los sistemas defensivos venezolanos al impedir el funcionamiento de equipos enemigos durante la operación. “El trastornador. No se me permite hablar de ello. Me encantaría”, declaró.

Trump explicó que los cohetes rusos y chinos presentes en territorio venezolano no pudieron activarse durante la intervención militar. “Entramos, pulsaron los botones, nada funcionó”, relató.

Posteriormente, subrayó la relación bilateral con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Tenemos una estupenda relación con la nueva presidenta. Ha sido fantástica”, aseguró al diario estadounidense.

Trump sostuvo que EEUU obtendrá todo lo necesario de Groenlandia

En la misma conversación con The New York Post, Donald Trump expresó su confianza en conseguir “todo lo que hace falta” para la incorporación estratégica de Groenlandia, pese al rechazo de autoridades locales y europeas.

El presidente evitó precisar detalles sobre el “acuerdo marco” alcanzado esa semana con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aunque mencionó la posibilidad de obtener el control del territorio que circunda la base militar de Pituffik y de otros enclaves que se consideren de interés.

Fuentes cercanas a la administración estadounidense, citadas por The New York Post, compararon el esquema propuesto con el modelo vigente en Chipre, donde las bases británicas se consideran territorio soberano del Reino Unido. El principal obstáculo identificado radica en una eventual declaración de independencia por parte de Groenlandia, lo que podría invalidar cualquier acuerdo alcanzado.

Durante la entrevista, Trump se mostró optimista sobre el avance de las negociaciones: “Tendremos todo lo que queremos. Tenemos conversaciones interesantes en marcha”. El mandatario vinculó el estatus de la base de Pituffik con el desarrollo del acuerdo marco y destacó que cualquier avance beneficiaría tanto a Estados Unidos como a Europa.

“Cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos”, dijo.