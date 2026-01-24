Argentinos Juniors recibe a Sarmiento con la necesidad de cambiar la cara tras el golpe en Copa Argentina

El Bicho busca recuperarse ante el Verde en el arranque del torneo en el Estadio Diego Armando Maradona

Hoy 07:00

Argentinos Juniors y Sarmiento se enfrentarán este domingo desde las 21:00 en el Estadio Diego Armando Maradona, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El Bicho busca recuperarse luego de una durísima eliminación en Copa Argentina, mientras que el Verde arranca el torneo con el foco puesto en el promedio.

El arranque de 2026 fue un verdadero cachetazo para Argentinos Juniors. En los 32avos de final de la Copa Argentina, el equipo de La Paternal quedó eliminado a manos de Midland, recientemente ascendido a la Primera Nacional. El Bicho se había puesto en ventaja con gol de Alan Lescano, pero Agustín Campana marcó el empate y llevó la definición a los penales, donde el Funebrero se impuso 6-5, con el arquero Mauro Leguiza como gran figura.

Ese traspié dejó secuelas y le puso presión extra al debut en el Torneo Apertura. En casa y ante su gente, Argentinos sabe que necesita un triunfo que le permita dar vuelta la página, recuperar confianza y empezar a mostrar una identidad más sólida desde la primera fecha.

Del otro lado estará un Sarmiento totalmente renovado. El conjunto de Junín tuvo un mercado de pases movido, con once refuerzos y doce salidas, aunque mantuvo la continuidad de Facundo Sava como entrenador. El objetivo principal será escaparle al descenso, ya que el Verde comenzará la temporada en el puesto 28 de la tabla de promedios, con solo los ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto por debajo.

Con realidades distintas pero urgencias compartidas, Argentinos Juniors y Sarmiento abrirán su camino en el Apertura en un duelo que promete ser más tenso que vistoso, ideal para empezar a marcar el rumbo del año.