Tigre y Estudiantes de Río Cuarto inician su camino en el Apertura en Victoria

El Matador inicia una temporada cargada de desafíos ante un recién ascendido que hará historia en la máxima categoría.

Hoy 07:01

Este domingo desde las 21.00, Tigre y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán en el Estadio José Dellagiovanna, por la primera fecha del Torneo Apertura. El Matador inicia una temporada cargada de desafíos ante un recién ascendido que hará historia en la máxima categoría.

El equipo dirigido por Diego Dabove comenzará el 2026 en el Monumental de Victoria con la ilusión de repetir —o incluso superar— lo hecho en 2025, un año que lo tuvo como protagonista. Tigre no solo disputó los playoffs de ambos torneos cortos, sino que además logró la clasificación a la Copa Sudamericana, lo que le abre un calendario de triple competencia.

Con ese objetivo, la dirigencia apostó fuerte en el mercado y sumó refuerzos de jerarquía en ofensiva. Tiago Serrago, Santiago López y Gonzalo “Pity” Martínez aparecen como las caras nuevas más rutilantes. El ex River firmó un contrato por un año, con cláusulas ligadas a la productividad, en una apuesta que ilusiona a los hinchas.

Del otro lado estará Estudiantes de Río Cuarto, que vivirá una jornada histórica. El León del Imperio disputará su primer partido en Primera División desde 1985, cuando participó por última vez en el Torneo Nacional. Reforzado mayormente a préstamo, con incorporaciones como Gabriel Alanís (desde Huracán) y Tobías Ostchega (desde Belgrano), el conjunto cordobés buscará hacer pie en su debut.

El Celeste no se retira del mercado y confía en cerrar la llegada de Cristian Lema para sumar experiencia en Primera, consciente de que cada punto será clave en su adaptación a la categoría. En Victoria, ante un Tigre ambicioso, intentará dar el primer golpe en una temporada que ya es histórica para el club.