Golazo de Cuti Romero y agónico empate de Tottenham frente al Burnley por la Premier League

El argentino, con un soberbio cabezazo, puso el 2-2 definitivo por la fecha 23 del torneo inglés. Es su tercer gol consecutivo.

Hoy 14:48

Cristian Cuti Romero volvió a convertir y Tottenham rescató un empate por 2-2 en su visita al Burnley, en un encuentro que se disputó este sábado en el estadio Turf Moor y le dio continuidad a la fecha 23 de la Premier League.

Cuando se jugaba el minuto 45 del complemento, el defensor argentino metió un soberbio cabezazo para que los Spurs al menos sumaran un punto ante el segundo peor equipo que tiene el torneo inglés.

De esta manera, Cuti Romero convirtió su tercer tanto consecutivo y es hasta el momento el máximo goleador de Tottenham en lo que va de este 2026.

El jugador de la Selección Argentina venía de convertir ante West Ham y Borussia Dortmund y en la temporada acumula seis goles, que lo ubican solamente por detrás de Richarlison (8) y Micky Van de Ven (7), quien curiosamente también es defensor y marcó el primero ante Burnley.

Más allá de la alegría personal, la versión goleadora de Romero en los últimos minutos de los partidos habla también del presente complicado que atraviesan los Spurs en la Premier League.

Tottenham apenas suma 28 unidades en 23 partidos y se encuentra en la 14° posición, a solo ocho del último equipo que está en zona de descenso (West Ham); este sábado, el defensor argentino evitó una derrota ante Burnley, que acumula 15 puntos y únicamente supera en la tabla al Wolverhampton.

Por el contrario, Tottenham en Champions League se ubica en la quinta posición y a falta de una fecha se está metiendo entre los ocho mejores que avanzan directamente a los octavos de final.