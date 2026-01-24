La racha positiva que cortó Central Córdoba en el arranque del Apertura

El Ferroviario volvió a tropezar en un debut de campeonato, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Detalles en la nota.

La vara quedó alta tras las buenas campañas recientes y la mochila pesa. Central Córdoba no pudo sostener el legado de Omar De Felippe en el debut y Lucas Pusineri arrancó su ciclo con una derrota ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, un golpe que reaviva recuerdos incómodos en el inicio de los torneos.

A la hora de analizar cada nueva temporada, el hincha del Ferro vuelve siempre al mismo punto: las expectativas. Los logros del pasado cercano todavía rondan en la cabeza y elevan la exigencia. Esa es la carga con la que debe convivir Lucas Pusineri, quien no logró arrancar con el pie derecho en la primera fecha, algo que no sucedía desde hace tiempo.

La última vez que Central Córdoba había perdido en un debut de temporada fue el 12 de mayo de 2024, en uno de los peores comienzos desde el regreso a Primera División. Aquel equipo, dirigido por Lucas González Vélez, acumuló seis derrotas consecutivas, una racha que terminó condicionando el futuro del DT colombiano, que apenas alcanzó a dirigir nueve partidos.

Otro inicio traumático fue el de Abel Balbo en ese mismo 2024. El ex delantero de la Selección Argentina consiguió apenas un punto de los primeros 15 en juego, una tendencia que no logró revertirse durante las 13 fechas de la Copa de la Liga Profesional. Su ciclo se cerró al finalizar esa competencia, pese a haber logrado tres triunfos, uno de ellos ante Quilmes, clave para comenzar el camino que luego desembocaría en la consagración en la Copa Argentina.

El contraste llegó con el segundo ciclo de Omar De Felippe, que dejó números y rachas positivas. Entre enero y febrero de 2025, el Ferro alcanzó cinco partidos sin perder como local y sumó 14 de las primeras 24 unidades, con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Esa base se fortaleció en julio de 2025, cuando el equipo firmó una marca histórica: siete encuentros sin derrotas, con 13 puntos sobre 21, producto de tres victorias y cuatro empates.

Esa racha quedó grabada en las páginas de gloria del club y será difícil de igualar. La derrota ante Gimnasia de Mendoza no solo significó un traspié en el debut, sino que cortó de raíz las buenas sensaciones desde el arranque, dejando en claro que el nuevo ciclo tendrá que remar desde atrás para volver a ilusionar.