El campo cerró 2025 con exportaciones récord y fuerte crecimiento productivo

Organismos oficiales y privados destacaron el salto en los niveles de producción agroindustrial, aunque advirtieron sobre el aumento en la importación de maquinaria.

Hoy 21:36

Mientras observa con cautela el pronóstico de estrés térmico en un período sensible de la campaña agrícola 2025/2026, el sector agroindustrial celebra el rendimiento del 2025: el salto interanual del 12% en cantidad de exportación permitieron alcanzar la cifra récord de 115,41 millones de toneladas. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las exportaciones totalizaron ingresos por u$s50.549 millones.

El buen desempeño del agro tiene correlato en el récord histórico que registró la Bolsa de Comercio de Rosario, en su registro de la producción de la cadena agropecuaria 2025. En ese marco, se expresó un crecimiento mensual del 1,7% en diciembre (con exportaciones totales por u$s4.062 millones) en comparación con noviembre, y se alcanzó una suba interanual del 11,3%. En contrapartida, se registró un achicamiento de más de 5 millones de toneladas de las importaciones de soja sin perjudicar la oferta para molienda.

El valor de las ventas externas también atravesó un aumento en los ingresos de u$s4.286 millones en 2025, lo que implica un 9,3% en comparación a las exportaciones del 2024. En ese sentido, se destacó que en el último año se alcanzó el récord de volumen embarcado de granos y aceites y el segundo mayor registro de embarques de productos agroindustriales.

Otro estudio que coincide con este escenario proviene del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que detalló que la exportación de granos (soja, trigo, maíz), sus derivados (harina, aceite) y las ventas de carne vacuna representaron la mayor parte del crecimiento de las ventas al exterior, fuertemente impulsadas por la eliminación temporal de las retenciones al complejo sojero.

Sin embargo, un informe del Instituto para el Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA) expone una advertencia en torno a las importaciones pulverizadoras autopropulsadas, que se duplicaron respecto de 2024 y quintuplicaron el promedio anual del período 2020/2023. El 91% de esas compras provienen de la industria brasileña.