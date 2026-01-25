Un jubilado perdió más de $3 millones tras caer en una estafa virtual en Añatuya

Los delincuentes simularon una gestión bancaria y aprovecharon la buena fe de la víctima.

Hoy 00:56

En las últimas horas, un vecino de 67 años, identificado como de apellido Griva, se convirtió en la nueva víctima de una organización de estafadores que, mediante manipulación telefónica, lograron despojarlo de sus ahorros: una suma que asciende a los $3.209.700.

El hecho, denunciado formalmente este sábado, comenzó con una comunicación aparentemente rutinaria. Los delincuentes, haciendo gala de una gran capacidad de persuasión, se presentaron como empleados del área de atención al cliente de una reconocida tarjeta.

A través de engaños y bajo la excusa de una supuesta actualización de seguridad o beneficio, lograron que el damnificado —con domicilio sobre la Av. San Martín— brindara las claves de acceso necesarias para vulnerar su cuenta bancaria.

Una vez que los estafadores obtuvieron el control del home banking, la operación fue quirúrgica. En pocos minutos, realizaron transferencias que dejaron la cuenta de Griva prácticamente en cero. La cifra exacta denunciada, $3.209.700, representa un golpe devastador para la economía de cualquier jubilado, lo que ha generado una profunda consternación entre los vecinos de la zona.

"Es una modalidad que no da tregua. Juegan con la urgencia y la buena fe de las personas mayores", señalaron fuentes cercanas a la investigación.

La denuncia ya fue radicada y las autoridades locales, junto con especialistas en delitos informáticos, trabajan en el seguimiento de la ruta del dinero. Sin embargo, la recuperación de los fondos en este tipo de maniobras suele ser compleja debido a la rapidez con la que el dinero es "triangulado" a otras cuentas o billeteras virtuales.