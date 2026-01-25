“Catastrófica tormenta de Hielo”: más de 140 millones de personas están bajo alerta en Estados Unidos

El 40% de la población del país está bajo alerta por las intensas nevadas. Los meteorólogos advierten que en las zonas afectadas por el hielo los daños podrían ser similares a los causados por un huracán.

Casi 10.000 vuelos en todo Estados Unidos fueron cancelados luego de que una tormenta monstruosa comenzara a causar estragos el sábado en gran parte del país, amenazando con cortar el suministro eléctrico y cubrir de hielo a las principales rutas.

Alrededor de 140 millones de personas, o más del 40 % de la población del país, estaban bajo una alerta por tormenta invernal este sábado desde Nuevo México, en el sur, hasta la región de Nueva Inglaterra, en el noreste del país. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos advierte sobre intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

El Departamento de Transporte de Texas publicó el sábado imágenes de rutas cubiertas de nieve en los barrios al norte de Dallas.

“¡Está sucediendo!” dice la publicación de la agencia. “Si alguien te pregunta... sí... queremos que te quedes en casa y evites viajes innecesarios mientras la tormenta invernal atraviesa el norte de Texas este fin de semana”.

La zona más afectada por las nevadas se encuentra en el centro territorial de los Estados Unidos: según el mismo NWS, varios centímetros de nieve caída se reportaron en los estados de Kansas, Arkansas, Oklahoma, Colorado o Tennesee. En Little Rock, Arkansas, se reportaron 15 centímetros de nieve sobre el terreno, lo cual dificultó el funcionamiento urbano.

A media mañana del sábado ya se había formado hielo en carreteras y puentes en un tercio de los condados de Mississippi, según Scott Simmons, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias de ese estado del sureste del país.

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían sumarse con los causados por un huracán.

Hielo y aguanieve golpearon el norte de Texas durante la noche y se movían conjuntamente hacia la parte central del estado este sábado más temprano, según el NWS en Fort Worth. Ante la expectativa de hielo y condiciones peligrosas, las autoridades avisaron que todas las escuelas en Houston estarán cerradas el lunes.

“Temperaturas peligrosamente frías y sensaciones térmicas se están extendiendo por la zona y permanecerán hasta el lunes”, dijo la agencia en X. Las temperaturas bajas dominarán las próximas noches con sensaciones térmicas de hasta -24 grados Celsius (-12 grados Fahrenheit).

Más de 95.000 cortes de energía se reportaron en todo el país la mañana del sábado, de los cuales alrededor de 36.000 de ellos ocurrieron en Texas y 10.000 más en Virginia. La nieve y la aguanieve continuaron cayendo en Oklahoma.

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

A las 10 a.m. ET, más de 3.400 vuelos estaban cancelados, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Casi 6.200 vuelos que estaban previstos para el domingo corrieron con la misma suerte.

Después de azotar el sur, la tormenta está prevista a avanzar hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros (un pie) de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico. Las temperaturas alcanzaron -34º C (-29º F) justo antes del amanecer en el condado rural de Lewis y otras partes del norte del estado de Nueva York después de días de intensas nevadas.

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta -40º, lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos.

El gobierno federal puso a casi 30 equipos de búsqueda y rescate en alerta. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), las autoridades disponen de más de siete millones de raciones de comida, 600.000 mantas y 300 generadores distribuidos por la zona por donde se prevé que pase el meteoro.

El presidente Donald Trump dijo en redes sociales el viernes que su gobierno se está coordinando con funcionarios estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Nueve estados han solicitado declaraciones de emergencia, según un documento informativo de FEMA publicado el sábado. Las declaraciones pueden desbloquear recursos federales de emergencia. Trump aprobó el viernes declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia, y las solicitudes de Arkansas, Kentucky, Luisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee y Virginia Occidental aún estaban pendientes hasta la mañana del sábado.

Cuando pase la tormenta, recuperar la actividad tomará un tiempo. El hielo puede sumar cientos de kilos (libras) de peso a las líneas eléctricas y las ramas y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente si hay viento.