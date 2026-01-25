Un símbolo de la libertad de prensa: se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

El reportero gráfico fue asesinado por sicarios contratados por el empresario Alfredo Yabrán.

Hoy 06:35

Hoy se conmemoran 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, el fotoperiodista que perdió la vida a manos de sicarios contratados por el empresario Alfredo Yabrán, quien se quitó la vida minutos antes de ser detenido. Este crimen marcó un hito en la lucha por la libertad de prensa y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas en su labor.

Como cada 25 de enero, familiares, amigos y colegas de Cabezas se reúnen para recordar su vida y obra, alzando la voz en defensa de la libertad de expresión. Este domingo, se llevarán a cabo encuentros que destacan su trabajo como reportero gráfico y periodista.

Gabriel Michi, editor de Newsweek Argentina y colega de Cabezas, reflexionó anteriormente sobre el impacto del asesinato, que representó un antes y un después en la historia del periodismo argentino. "Lo que ocurrió con José Luis generó un impacto único en la sociedad argentina. Nunca en la historia del mundo ocurrió algo como esto: que una sociedad entera se movilice en defensa de un periodista", expresó.

Cómo fue el crimen de Cabezas

En el verano de 1996, José Luis Cabezas trabajaba para la revista Noticias como fotógrafo y periodista investigativo. Antes de su asesinato, se había adentrado en temas de corrupción y narcotráfico en la provincia de Buenos Aires.

Todo cambió el 3 de marzo de ese año, cuando la revista publicó la primera foto de Yabrán, quien hasta entonces se mantenía en el anonimato. Cabezas fue el encargado de capturar esa imagen, que resultó ser la sentencia de su muerte.

El crimen de Cabezas se consumó en 1997, cuando estaba de vacaciones en Pinamar. El 25 de enero fue hallado muerto con múltiples disparos en su auto, que luego fue incendiado.

El asesinato generó una movilización social y política sin precedentes en Argentina, con manifestaciones y marchas en su memoria. Se exigieron investigaciones y sanciones para los responsables, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Finalmente, en 2000, Yabrán se suicidó antes de ser arrestado, pero la justicia continuó con la investigación, procesando a otros involucrados en el asesinato, como la banda de "Los Horneros", compuesta por delincuentes de La Plata.

La muerte de José Luis Cabezas es recordada cada año como un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la justicia en Argentina.