SANTIAGO DEL ESTERO | 25 ENE 2026 | 26º
Policiales

Madrugada sangrienta en un local bailable: un hombre fue internado tras recibir varias puñaladas

El herido fue trasladado al Centro Integral de Salud de la ciudad de La Banda y el atacante es buscado por la policía.

Hoy 09:28
Foto de archivo.

Un grave hecho de sangre se registró en las primeras horas de este domingo en la localidad de Colonia Escobar, departamento Banda.

De acuerdo a lo informado por la policía, el hecho ocurrió durante los primeros minutos de este domingo, en un local bailable conocido como "Consolación de María".

Según los relatos de testigos presenciales, la víctima, identificada como Héctor Barraza y de 41 años, fue abordada por un sujeto apodado "Pico" Álvarez quien, por motivos que se desconocen, le asestó varias puñaladas en los brazos y la cadera.

Tras el ataque, el agresor logró evadir al personal de seguridad privada del local y se dio a la fuga. Por su parte, la víctima fue asistida en primera instancia por sus amigos, quienes ante la gravedad de las heridas decidieron trasladarlo de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Banda, donde ingresó para recibir las curaciones correspondientes y quedar bajo observación.

