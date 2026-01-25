Por manoseos y excesos verbales con empleadas: apartaron de su cargo a funcionario del Servicio Penitenciario

Seis empleadas del Servicio Penitenciario denunciaron a un superior. Manoseos en la espalda, en un pecho, las piernas y pedidos sexuales. Sumario, cambio de funciones y licencia.

Hoy 07:03

Seis empleadas administrativas del Servicio Penitenciario (S.P.) denunciaron a un funcionario de alto rango y abogado, atribuyéndole manoseos y todo tipo de excesos verbales, algunos de alto voltaje sexual, durante una cena de fin de año realizada en una finca de La Banda.

Así se consigna en un sumario administrativo refrendado el 19 de diciembre pasado y en el que se relatan hechos sucedidos en una cena (noche del 13 y madrugada siguiente) con presencia de jefes y empleadas administrativas. El oficial acusado fue identificado como D.C.L.

En el sumario declararon las seis empleadas

M.A. habría declarado que el funcionario llegó en los primeros minutos del 14. Relató que cerca de las 2 comenzó a realizarle "propuestas indecentes"… "empezó a chapear, gritando al grupo si sabía quién era él…" Ahondó que se lo notaba "ebrio"… "No quise arruinar la reunión y me alejé. Pero sé que tocó a varias mujeres…"

Las declaraciones de las víctimas

Por su parte I.V. aludió a "un momento incómodo al tomarse la fotografía grupal. Me puso una mano en mi cadera. Yo se la saqué de mala manera. No me gustó su actitud. Estaba pasado de copas. Se paró y me observó detenidamente…", ahondó.

La tercera joven en aportar su testimonio al sumario emergente fue S.M.R. "Me dijo que estaba muy linda, en presencia de mi pareja y de todos los presentes. Luego, me llamaba que deje a mi pareja y vaya al lado de él. No lo hice y traté de que mi pareja no se dé cuenta para evitar problemas… En un momento vi que abrazaba a una compañera y le tocaba la espalda".

En su extenso relato, la administrativa ahondó: "Después, se sentó al lado mío. Quedé en medio de él y mi pareja. Me tocó un brazo y llevó su mano tocándome el costado de mi espalda. Hasta me dijo si que hacía (ella) al lado de un negro, refiriéndose a mi pareja. Días después se disculpó por celular", subrayó la mujer.

En cuarto lugar, declaró C.S., ayudante. "… Se sentó al lado mío. Pasó su brazo por atrás y me tocó un pecho. Reaccioné y he golpeado su mano. Le pedí que se detenga y no me moleste. Luego me quiso tocar una pierna. Me levanté y fui a otro lugar. Me siguió. Así que decidí retirarme", complementó.

También declaró M.N.A. Mucho más contundente, la empleada habría relatado: "Me empezó a decir que me chuparía entera. Después, se toca el bolsillo del pantalón dirección pierna izquierda diciéndome que tenía su miembro por ahí. Le dije usted está pasado. Me levanté y fui al lado de otros compañeros".

Siempre sobre la base de las declaraciones, la empleada enfatizó: "Fue tras mío. Me dijo que él sería el próximo jefe y ya sabíamos que todas teníamos que ch… a él". Las declaraciones fueron receptadas por las autoridades del S.P que tomaron medidas al respecto.