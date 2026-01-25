Córdoba: tiene 13 años, manejaba una moto y chocó un poste

Ahora pelea por su vida. Debido a la gravedad de las heridas, la menor de edad tuvo que ser trasladada al Hospital de Niños de la capital.

Hoy 09:09

Una nena de 13 años pelea por su vida, luego de haber sufrido varias lesiones graves en un accidente. Según constataron, la menor de edad manejaba una motocicleta en Villa Rumipal, una localidad ubicada al oeste de la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió durante la mañana del sábado, cuando la adolescente impactó contra un poste situado en la intersección de José Portis y Potrerillos. No obstante, no se conocieron más detalles sobre el siniestro. Entre ellos, si estaba junto a una persona mayor de edad o si llevaba acompañantes en la parte trasera del vehículo.

A raíz de las heridas que sufrió, la joven había sido trasladada inicialmente al Hospital Regional Eva Perón. Sin embargo, tras recibir atención primaria, la derivaron hacia el Hospital de Niños de Córdoba capital, donde permanece internada con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, no se dieron detalles del tipo de lesiones que presentaba la menor de edad. En paralelo, los efectivos de la Policía de Córdoba investigan las circunstancias e intentan determinar cómo se produjo el choque.