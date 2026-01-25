Le amputaron el pie a una adolescente: intentó cruzar entre vagones de un tren de cargas

La menor de 16 años permanece internada en el hospital de Villa María, Córdoba. La chica había intentado cruzar entre la formación que en ese momento comenzaba su marcha.

Hoy 09:36

Una adolescente de 16 años intentó cruzar entre los vagones de un tren, sufrió una grave lesión y debieron amputarle el pie derecho.

El dramático episodio ocurrió este sábado por la mañana en la localidad de Arroyo Cabral, en el departamento de General San Martín, Córdoba.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, la chica había intentado cruzar entre los vagones de un tren de carga que en ese momento comenzaba su marcha.

La adolescente terminó con el pie enganchado y sufrió graves lesiones. Ante esta situación, los operarios del tren solicitaron una ambulancia al servicio de emergencias.

Así, poco después, personal médico se hizo presente en el lugar y trasladó a la víctima hasta el hospital Pasteur de Villa María, donde la asistieron de urgencia. Debido a las graves heridas que sufrió, los médicos debieron amputarle el pie derecho.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias del accidente, por lo que se están investigando las cámaras de seguridad de la formación.

Sumado a ello, se espera información oficial sobre la evolución del paciente y que la policía le tome el relato de los testigos.