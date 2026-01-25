Dolor de cabeza para Scaloni: Foyth sufrió una dura lesión y se perdería el Mundial 2026

Este domingo Villarreal comunicó la lesión del defensor campeón del mundo y su presencia en la Copa del Mundo corre serio riesgo.

Hoy 09:52

El defensor argentino Juan Foyth sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo durante el partido entre Villarreal y Real Madrid, disputado este sábado por la fecha 21 de La Liga, y deberá ser intervenido quirúrgicamente. Por la gravedad de la lesión, el futbolista se perdería el próximo Mundial con la Selección Argentina.

La acción se produjo sin contacto con un rival. Al intentar girar, Foyth apoyó mal el pie, sintió un fuerte dolor en el tobillo izquierdo y de inmediato pidió asistencia médica. El marcador central quedó tendido en el césped con claros gestos de dolor y debió abandonar el campo a los 24 minutos del primer tiempo.

Este domingo, desde el Submarino Amarillo informaron que “darán a conocer próximamente la información sobre la intervención quirúrgica” a la que será sometido el jugador. La recuperación demandará un período prolongado y, con el Mundial que comenzará el 11 de junio, el zaguero de 28 años aparece como la primera baja importante para el entrenador Lionel Scaloni.

En el momento de la lesión, el cuerpo médico ingresó rápidamente al campo y decidió su salida inmediata. Al retirarse, Foyth recibió el saludo de Franco Mastantuono y una sentida ovación de todo el Estadio de la Cerámica, en un gesto de reconocimiento y apoyo del público.

Si bien el platense acumula 22 partidos con la Albiceleste, se transformó en una pieza clave desde la llegada de Scaloni. Campeón del mundo en Qatar 2022, fue convocado de manera habitual en el último tiempo: jugó el amistoso ante Angola y también estuvo presente en las fechas FIFA de Eliminatorias, lo que potencia el impacto de su ausencia en el seleccionado nacional.