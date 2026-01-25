Ingresar
Carnaval Épico

"El carnaval del que todos van a hablar"

El Carnaval Épico llega con fiesta, artistas de lujo y el premio del verano: un auto 0km

El evento se realizará el domingo 1 de febrero en el predio de Judiciales en el Parque Aguirre, con una grilla de artistas encabezada por Nico, The La Planta, Rocío Quiroz, Román El Original y Los Bonys.

Hoy 10:00

El domingo 1 de febrero comienza una de las propuestas más esperadas del verano santiagueño: Carnaval Épico, el evento que promete concentrar a todo Santiago del Estero en una noche de música, fiesta y premios.

La cita será en el Predio Judiciales del Parque Aguirre, con apertura de puertas a las 18 horas, y una propuesta pensada para vivir el carnaval a pleno, con shows en vivo, un gran despliegue artístico y una sorpresa que lo convierte en un evento épico: con tu entrada participás del sorteo de un auto 0 km.

El carnaval del que todos van a hablar

El Carnaval Épico contará con una destacada grilla de artistas que combina lo mejor de la escena nacional y local. Sobre el escenario estarán Nico, The La Planta, Rocío Quiroz, Román El Original y el gran cierre con Los Bonys, referentes indiscutidos de la guaracha santiagueña.

El evento se perfila como el carnaval donde se va a concentrar toda la provincia, combinando música, alegría y una experiencia pensada para disfrutar en comunidad.

Con una propuesta artística de primer nivel y el atractivo adicional del sorteo de un auto 0 km, Carnaval Épico invita a vivir una noche distinta, cargada de energía, ritmo y emoción.

La cuenta regresiva ya empezó: no te pierdas el carnaval del que todo el mundo hablará.

TEMAS Santiago del Estero

