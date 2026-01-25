Francisco Cerúndolo cayó ante Zverev y quedó eliminado del Abierto de Australia

El argentino no pudo sostener su nivel frente a uno de los máximos favoritos y perdió en tres sets. El alemán avanzó a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada.

Hoy 11:32

El recorrido de Francisco Cerúndolo en el Abierto de Australia llegó a su fin este domingo tras caer en los octavos de final ante el alemán Alexander Zverev, subcampeón del torneo en 2025. El europeo se impuso con parciales de 6-2, 6-4 y 6-4 en el partido disputado en el Melbourne Park.

Para el tenista argentino, el encuentro representaba una nueva oportunidad de lograr su primer triunfo ante un jugador del top ten en un Grand Slam, un objetivo que todavía continúa siendo esquivo en su carrera. Si bien Cerúndolo había vencido a Zverev en tres de los cinco enfrentamientos previos, todos sobre polvo de ladrillo, no pudo repetir esas actuaciones en superficie rápida.

De esta manera, el argentino volvió a despedirse ante uno de los nombres fuertes del circuito y cerró una actuación sólida en el primer Grand Slam de la temporada, aunque con la sensación de no haber podido dar el salto ante la élite del tenis mundial.

Zeballos y Granollers, a un paso del número uno

La gran noticia para el tenis argentino llegó en el cuadro de dobles, donde Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers avanzaron a los cuartos de final. La dupla, campeona en la última temporada de Roland Garros y el US Open, venció a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy (preclasificados 14) por 6-3, 3-6 y 6-3.

Con este triunfo, los terceros cabezas de serie del certamen quedaron a menos de 600 puntos de volver al número uno del mundo. Además, la temprana eliminación de los británicos Lloyd Glasspool y Julian Cash les abrió el camino y ahora dependen de sí mismos, ya que les alcanzará con llegar a la final para recuperar la cima del ranking.

Por otra parte, la dupla argentina integrada por Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli quedó eliminada tras caer ante los franceses Sadio Doumbia y Fabien Reboul por 7-6, 6-7 y 6-1, en un duelo muy parejo que se definió en el tercer set.