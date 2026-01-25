Gaethje venció a Pimblett y se consagró campeón interino en la velada 324 de la UFC

El estadounidense se quedó con el título en peso ligero hasta que Topuria retome la actividad.

Hoy 10:21

El estadounidense Justin Gaethje derrotó por decisión unánime al británico Paddy Pimblett y se consagró campeón interino de peso ligero en la velada UFC 324, disputada en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El experimentado luchador de 37 años impuso condiciones desde el inicio y se quedó con claridad con los dos primeros rounds, marcando diferencias con su potencia y experiencia dentro del octágono. Si bien Pimblett reaccionó y ganó el tercer asalto, Gaethje volvió a dominar en el cuarto round, donde selló un triunfo contundente.

Las tarjetas de los jueces fueron unánimes: 48-47, 49-46 y 49-46, todas a favor del estadounidense, que sumó un nuevo logro en su carrera y quedó bien posicionado para pelear por el título absoluto de la categoría.

Todo indica que Gaethje enfrentará al campeón oficial del peso ligero, el alemán nacionalizado español Ilia Topuria, quien puso en pausa su carrera por problemas personales y un proceso legal derivado de su separación matrimonial. El regreso de Topuria está previsto para el segundo trimestre del año, por lo que el combate unificatorio podría darse entre abril y junio.

El resto de la cartelera principal

En las peleas destacadas previas al combate estelar, el estadounidense Sean O’Malley venció por decisión unánime al chino Song Yadong en peso gallo. En peso pesado, el dominicano Waldo Cortés-Acosta derrotó por nocaut técnico al estadounidense Derrick Lewis.

Además, los brasileños Natália Silva y Jean Silva se impusieron por decisión ante la estadounidense Rose Namajunas y el británico Arnold Allen, respectivamente, completando una noche de alto nivel en Las Vegas.