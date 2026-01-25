La tremenda emoción hasta las lágrimas de un jugador de Alianza Lima tras cambiar su camiseta con Messi

El argentino Alan Cantero no aguantó y rompió en llanto tras el intercambio con el 10.

Más allá del resultado adverso, Lionel Messi volvió a ser protagonista fuera del marcador. Tras la derrota 3-0 del Inter Miami ante Alianza Lima, en el primer amistoso de la gira por Sudamérica, el capitán argentino protagonizó un emotivo encuentro con el delantero argentino Alan Cantero, quien le pidió intercambiar camisetas y recibió un sí inmediato.

Luego del silbatazo final, y tras haber sido reemplazado a los 66 minutos, Messi fue saludado por varios futbolistas. Entre ellos estuvo Cantero, que lo abrazó, recibió su camiseta y no pudo ocultar la emoción por cumplir un sueño largamente esperado.

“Leo es mi ídolo y mi inspiración desde chico. Es un orgullo enorme”, expresó el delantero entre lágrimas. “Es una locura lo que genera. Estoy cumpliendo un sueño”, agregó, todavía conmovido por el momento vivido en el campo de juego.

Cantero también destacó la humildad del capitán argentino y su predisposición con todos los jugadores. “Es un orgullo haber compartido hoy la misma cancha. Se nota la humildad que tiene y cómo está siempre dispuesto con los chicos”, remarcó.

Incluso reveló detalles íntimos del encuentro: “Lo tengo tatuado, es mi ídolo. Poder compartir una cancha con él es algo que no imaginé nunca. Cuando terminó el partido fui a decirle que lo amaba, que es mi inspiración”.

“Es un fenómeno. Haber compartido la cancha con él y recibir su abrazo no tiene precio. Esta camiseta la voy a guardar para siempre. Me quedo con el abrazo, eso no tiene precio”, cerró, todavía incrédulo.

En una noche difícil desde lo futbolístico para el Inter Miami, Messi volvió a dejar una imagen que trasciende el resultado y reafirma por qué sigue siendo un referente dentro y fuera de la cancha.