Crece la expectativa por los argentinos presos en Venezuela tras la liberación de 80 detenidos

La ONG Foro Penal confirmó la liberación de 80 presos políticos en Venezuela, pero aún no se sabe si Nahuel Gallo y Germán Giuliani están entre los excarcelados.

Hoy 15:29

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados este domingo en Venezuela. Lo anunció la ONG Foro Penal. Se trata de la mayor liberación de detenidos desde el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, dijo en X el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

Se desconoce si en esa lista se encuentran los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

María Gómez, pareja del gendarme catamarqueño detenido desde el 8 de diciembre de 2024, dijo que no tiene noticias sobre el padre de su hijo. “Aún nada”, afirmó.

Antonio González Plessmann, co-director del grupo de derechos humanos Surgentes, dijo que es la mayor liberación de detenidos de las últimas semanas.

“Entre noviembre de 2024 y en enero y marzo de 2025 hubo otras más grandes. Ahí hubo liberaciones de hasta 140 personas. Luego se pararon las liberaciones colectivas hasta diciembre de 2025″, indicó.

Según Plessman, “la mayoría de este lote son de los (detenidos) postelectorales”. Habían sido arrestados durante las protestas desatadas en el país tras las contestadas elecciones presidenciales de mediados de 2024 en las que fue reelecto Maduro y que la oposición consideró un fraude.

El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, dijo que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.

El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viene realizando un lento proceso de liberación de presos políticos que los organismos de derechos humanos consideran insuficiente.

Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de la prisión.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre. El total oficial contrasta con reportes de distintas ONG. Foro Penal reporta cerca de la mitad desde en el mismo periodo. Esa entidad y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que en Venezuela hay entre 800 y 1200 presos políticos.

Delcy Rodríguez defendió este domingo el diálogo anunciado por su gobierno como una forma de resolver las “divergencias”y “conflictos internos”, y rechazó las “órdenes” de Washington sobre políticos en su país.

“Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con V de venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos”, declaró en un acto con trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, noroeste del país.

Las autoridades venezolanas excarcelaron el jueves al yerno de Edmundo González Urrutia, rival de Maduro en las cuestionadas elecciones de 2024.

Rafael Tudares estuvo preso más de un año por cargos de terrorismo, un fallo que González Urrutia denunció como una “represalia”.

El excandidato presidencial Enrique Márquez también salió de la cárcel, igual que la experta en temas militares y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, y el activista y periodista Roland Carreño.

Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025.

También permanecen recluidos Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro, así como el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.