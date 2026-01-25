Detuvieron a Ramiro Petros en el aeropuerto de Ezeiza cuando regresaba al país

El empresario fue arrestado durante la madrugada en el área de Migraciones. Era buscado por la Justicia de Santiago del Estero en el marco de una causa por presuntas estafas y amenazas.

Hoy 16:38

Ramiro Agustín Petros fue detenido durante la madrugada de este domingo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al arribar a la Argentina proveniente del exterior. El procedimiento se concretó en el área de Migraciones, donde pesaba una alerta con pedido de detención emitida por la Justicia de Santiago del Estero.

El empresario era intensamente buscado en el marco de una compleja investigación por presunta estafa y amenazas, con intervención del Departamento de Delitos Económicos (DGI). Días atrás, en ese contexto, se había realizado un allanamiento en su domicilio, aunque en aquella oportunidad Petros no fue localizado.

De acuerdo con la investigación judicial, la maniobra delictiva atribuida a Petros consistía en la captación de capitales bajo la falsa promesa de inversiones en vehículos de alta gama. Para generar confianza entre las víctimas, los imputados se apoyaban en el perfil profesional de la contadora María Soledad Castelli y en la supuesta solvencia de un grupo de inversores que habría sido coordinado por el propio Petros.

Según consta en las actuaciones, como garantía de los fondos entregados, los acusados emitían cheques sin provisión pertenecientes a distintas firmas y entregaban formularios 08 de automotores como respaldo de los préstamos. Además, habrían utilizado a terceras personas para la apertura de cuentas bancarias y la firma de chequeras en blanco, que posteriormente eran denunciadas como extraviadas con el objetivo de eludir los reclamos de cobro.

En el marco de esta causa, Petros afrontaría al menos cinco denuncias, mientras que la contadora Soledad Castelli registra una demanda, todas vinculadas a supuestas estafas en operaciones comerciales relacionadas con vehículos y propiedades rurales.

Tras la detención concretada en Ezeiza, se esperan definiciones judiciales sobre los próximos pasos procesales en la causa.