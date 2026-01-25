Ingresar
Incendios en Chubut: se reactivaron tres focos y ya hay más de 35.000 hectáreas quemadas

Las llamas avanzan en el Parque Nacional Los Alerces, Villa Lago Rivadavia y Cholila. Brigadistas advierten que las ráfagas superiores a los 50 km/h complican las tareas y temen que el fuego pueda acercarse a Esquel.

Hoy 21:34

Por las altas temperaturas y las ráfagas de viento, este domingo se reavivaron tres focos de incendios forestales en Chubut.

Las llamas avanzan en el Parque Nacional Los Alerces, en la zona de Villa Lago Rivadavia y también en la localidad de Cholila.

“Está muy complicado. Tenemos el fuego de los dos extremos. Si bien tenemos cubiertas las líneas con varios equipos, estamos muy complicados con la situación porque hay una rotación de viento con ráfagas que superan los 50 kilómetros por hora”, señaló Laura Mirantes, coordinadora del comité contra incendios en el Parque Los Alerces.

En ese sentido, detalló que el fuego está en altura y que se desprendieron focos secundarios por el viento. “Eso hace que no nos podamos anticipar y que tengamos que trabajar en retroceso“, explicó.

Se trata de focos distintos a los que estaban activos la semana pasada. Por estas horas, el fuego ya arrasó más de 35.000 hectáreas.

Mirantes detalló que hay cerca de 500 operadores entre brigadistas, bomberos y manejo de fuego que trabajan de manera coordinada en el lugar para contener el fuego. Además, también operan helicópteros hidrantes y un avión que intenta hacer un paneo de la situación actual del incendio.

Asimismo, la experta advirtió que si los vientos siguen con la misma trayectoria, temen que las llamas puedan llegar hasta Esquel.

