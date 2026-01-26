Otra renuncia en el Gobierno nacional: Pablo Santos deja el Renaper y asume Diego Pérez Lorgueilleux

Será a partir del 1° de febrero, según lo estableció un decreto publicado en el Boletín Oficial. El futuro conductor del organismo fue procesado por la tragedia de Time Warp en 2017, cuando era director de Habilitaciones y Permisos porteño.

Hoy 05:16

El Gobierno anunció este lunes que a partir del 1° de febrero Pablo Santos dejará de tener bajo su responsabilidad el Renaper (Registro Nacional de las Personas) y confirmó que el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux se hará cargo de la entidad a partir de esa fecha.

La confirmación de este cambio, uno más dentro de los que se registraron en los últimos días en la gestión de Javier Milei, quedó reflejada en el Decreto 33/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Santos fue indagado el año pasado por la jueza federal Arroyo Salgado por su rol en la firma de contratos de seguridad para el organismo, sospechado de encubrir coimas en la causa Securitas.

El funcionario que el mes próximo dejará su cargo fue nombrado por el decreto 79/2023, pero los contratos que se investigan son de la gestión de los ex presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En específico, los fiscales imputaron a Santos, en su carácter de ex director General de Administración del Renaper, cargo que ocupó antes de 2023, “el haberse interesado directamente en miras de un beneficio de un tercero en los procedimientos de selección de dicho organismo, direccionado su adjudicación” a la firma Consultora Videco y MAC, dos satélites de Securitas.

Además, también le adjudicaron “recibido dinero para hacer, retrasar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, en base al estudio de licitaciones millonarios, mails interceptados y testimonios.

Por su parte, Pérez Lorgueilleux fue imputado por el juez Casanello en 2017 por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa por la tragedia de Time Warp, cuando se desempeñaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña.

Pérez Lorgueilleux aseguró que otorgó el permiso para la realización de la fiesta electrónica que terminó con cinco jóvenes muertos “porque se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”.

Quien es Pérez Lorgueilleux, nuevo titular del Renaper

Según la web del Consejo de la Magistratura porteño, Pérez Lorgueilleux comenzó su carrera en la gestión pública porteña en el año 2005. Desde ese momento hasta esta parte, fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y, tal como se mencionó anteriormente, Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023, en tanto, se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad. Desde ese lugar, estaba a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, y todas las áreas de esa cartera.

En diciembre de 2023, Lorgueilleux fue designado como Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Responde a Diego Santilli, quien ahora lo lleva desde territorio porteño hacia Nación.

Más cambios en el Gobierno

El arquitecto Fernando Herrmann fue oficializado también este lunes como nuevo secretario de Transporte de la Nación, en reemplazo de Luis Pierrini, quien presentó su renuncia el pasado miércoles, por motivos personales.

Tanto la designación de Herrmann, dispuesta también aquel día, como la dimisión de Pierrini, quien quedó envuelto en denuncias de corrupción por el reparto de subsidios reveladas por La Nación, fueron ratificadas a través del Decreto 47/2026 del Ministerio de Economía, publicado en el Boletín Oficial.

Herrmann, quien según ese documento entró en funciones el 22 de enero pasado, cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector.

De acuerdo con información oficial, es egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE). En la interna oficialista, respondería a la secretaria general y hermana presidencial, Karina Milei.

Con Pierrini se fueron también los responsables de Trenes Argentinos Gerardo Boschin (Operaciones) y Leonardo Comperatore (Infraestructura). Fueron reemplazados por Sebastián Giorgetti y Fabián González respectivamente.

En paralelo, el pasado lunes, el virtual jefe de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena, presentó su renuncia apenas dos semanas después de haber sido ascendido, acusando motivos de salud. Reportaba directamente al jefe de la ARCA, Andrés Vázquez. Su reemplazo es Diego Liberatore.

Tres días después, quien dimitió fue el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc. Su decisión fue aceptada formalmente por el Presidente a través del Decreto 45/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Starc había llegado a ese cargo hace solo un año, cuando fue nombrado en lugar de Ignacio Yacobucci, al que habían despedido entre otros argumentos por "abultados gastos" en el área.

Si bien en la Casa Rosada intentaron restar importancia a la salida del funcionario que hace poco viajó había viajado a Estados Unidos para intercambiar información sobre el escándalo en la AFA y ahora se estimaba que desembarcaría en el directorio del BICE, fuentes del oficialismo admitieron las diferencias planteadas por Starc con la ley de Inocencia Fiscal sancionada en diciembre por el Senado.

Al igual que en diciembre, cuando se oficializó la salida de Sergio Neiffert y la unción de Cristian Auguadra en la SIDE, Santiago Caputo mantuvo el control de la UIF y nombró al reemplazante de Starc: Ernesto Gaspari.

Ese mismo jueves también se conoció la noticia de la salida del interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Carlos Casares, que quedó cristalizada este lunes con la publicación de la Resolución 18/2026. La normativo dispuso como su reemplazante al Licenciado en Economía, Marcelo Alejandro Nachon.

La renuncia del técnico, que había llegado a su cargo de la mano del ex secretario de Energía Eduardo Chirillo, se da poco antes de la anunciada unificación del Enargas y el ENRE, bajo el paraguas del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE)

Casares era uno de los nombres que sonaban para ocupar el nuevo organismo, pero finalmente esa responsabilidad recaería en el titular del ENRE, Marcelo Lamboglia.