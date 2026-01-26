Evacuaron el aeropuerto de Miami por una falsa alarma con un equipaje abandonado

Caos y preocupación. El cierre preventivo generó demoras y dificultades en los accesos a la estación aérea.

Hoy 05:53

El Aeropuerto Internacional de Miami fue evacuado el domingo por la tarde luego de que las autoridades detectaran un “objeto sospechoso” abandonado en una de las terminales, lo que motivó un amplio operativo de seguridad y el cierre preventivo de sectores de la estación aérea. “Los pasajeros que viajen a MIA esta noche deberían darse tiempo adicional”, dijo el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intervención comenzó poco después de las 17, cuando la Oficina del Sheriff de Miami-Dade respondió a un reporte por un equipaje desatendido en la Puerta 21 de la Terminal Sur, según informó CBS News. Al llegar al lugar, los agentes identificaron el objeto y dispusieron, por precaución, la evacuación de todas las personas que se encontraban en el área afectada.

A partir del desalojo de la terminal, comenzaron a circular en redes sociales diferentes registros de lo que generó la evacuación. En algunos de los videos se puede ver a cientos de personas con su equipaje en la vereda de entrada al aeropuerto, aparentemente esperando instrucciones.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Horas después, según informó la cuenta de X del Aeropuerto Internacional de Miami, tras la evacuación y las revisiones correspondientes, las salas G, H y J están siendo reabiertas.

Además de la situación particular que atravesó esta tarde la terminal aeroportuaria, ya habían anticipado que este fin de semana se podrían registrar retrasos y cancelaciones de vuelos por la tormenta Fern.

En relación a eso, desde el mencionado medio de Miami, informaron que se espera que la tormenta, que comenzó el viernes, se extienda por lo menos hasta el lunes y tenga impacto en más de la mitad de Estados Unidos.

En ese sentido, el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade recordó a los pasajeros la importancia de verificar el estado de los vuelos con las aerolíneas antes de llegar a Miami, en especial este fin de semana. Además, recomendó planificar con tiempo adicional la llegada a la terminal y la espera para poder volar.