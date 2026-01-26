Ingresar
Hallaron en Santa Fe a una adolescente que dejó su casa en Chaco tras una pelea familiar

Tiene 15 años y apareció en el norte santafesino. Después de una pelea familiar la adolescente pretendía encontrarse con el novio en Buenos Aires.

Hoy 06:15
Foto de archivo.

Vecinos de Hardy, en el norte santafesino, alertaron a la policía sobre una joven que deambulaba por la ruta nacional Nº 11. Al identificarla, el personal policial constató que se trataba de una menor de 15 años, domiciliada en el barrio 29 de Agosto de Resistencia, provincia de Chaco.

La chica fue encontrada el fin de semana caminando a la vera de ruta 11 con intenciones de llegar a Buenos Aires.

La adolescente explicó que, luego de tener problemas familiares, decidió salir caminando con destino a la ciudad bonaerense de Pergamino, donde se encontraría su pareja.

Ante esta situación, se estableció comunicación con la oficina de búsqueda de personas del Chaco y la Comisaría 14ta. de Resistencia para localizar a su madre. Finalmente, la adolescente fue trasladada hasta el Paralelo 28, en el límite provincial, para ser restituida, con conocimiento de la jueza Penal Juvenil de Reconquista.

TEMAS Chaco Santa Fe

