Policías cordobeses sufrieron heridas al ser atacados con una granada de mano

El hecho tuvo lugar en Villa La Lonja, cuando los uniformados buscaban a dos delincuentes. Uno de los policías sufrió lesiones leves en una mano y en la pierna derecha.

Hoy 08:14

Un tenso operativo policial desarrollado este domingo por la tarde en el barrio Villa La Lonja, en la ciudad de Córdoba, terminó con la detención de dos personas y un grave incidente en el que desconocidos arrojaron una granada de mano contra un patrullero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el parte oficial, y lo informado por Cadena 3, efectivos llevaron a cabo un importante despliegue de seguridad con el objetivo de aprehender a dos individuos sindicados como presuntos autores de diversos delitos. El procedimiento culminó con la detención de un hombre y un adolescente de 15 años, en las inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna.

Sin embargo, el operativo se vio interrumpido por la reacción de un grupo de vecinos, quienes intentaron obstaculizar la labor policial lanzando elementos contundentes. Entre ellos, una granada de mano fue arrojada a la caja de una camioneta policial en el momento en que el personal se retiraba del barrio.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Ante la agresión, los efectivos intervinientes priorizaron resguardar la integridad física propia y de terceros, por lo que utilizaron armas menos letales para disuadir a los agresores y establecieron de inmediato un cordón preventivo en la zona. El móvil policial detuvo su marcha y se acordonó el perímetro para permitir la intervención especializada.

Se solicitó rápidamente la presencia del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba. Los especialistas constataron que se trataba de una granada modelo FMK-2, un artefacto de fabricación conocida por su uso militar. El dispositivo fue trasladado en una tolva hasta un sector seguro del Tiro Federal Córdoba, donde se llevó a cabo su neutralización y tratamiento final.

Como saldo del incidente, uno de los uniformados sufrió lesiones leves en una mano y en la pierna derecha. Afortunadamente, las heridas no revistieron gravedad y no fue necesario el traslado del efectivo a un centro médico.