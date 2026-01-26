WhatsApp prueba una nueva función para compartir el historial en grupos

La plataforma comenzó a testear en iPhone una herramienta que permite transferir mensajes previos en chats grupales. Cómo funciona y cuándo podría llegar al público general.

Entre los cambios en WhatsApp más esperados en 2026 aparece una función que permite compartir el historial en los chats grupales, pensada para los usuarios que se suman a esos espacios y necesitan contexto. La opción fue vista previamente en ediciones beta y ahora sabemos que se ha renovado en una prueba en iOS, de cara a un lanzamiento a nivel general.

Un informe del sitio WABetaInfo encontró la característica en la beta 26.2.10.73 para el sistema operativo móvil de Apple. En esa edición, se confirman algunos de los detalles que se especulaban para la función.

Esta mejora fue pensada para los usuarios que se suman a un chat grupal. La clave es explicarles de qué va la charla, compartiendo con ellos los mensajes más recientes. De esta forma, los recién llegados no estarán tan perdidos al incorporarse al grupo.

Tal como señalamos anteriormente cuando la función comenzó a circular entre evaluadores, se trata de una opción ideal para los grupos con muchos participantes y actividad, en los que aquellos que se suman precisan una especie de guía sobre la conversación reciente.

Siguiendo a la fuente, la función que prueba la app de mensajería mejora la experiencia de los recién llegados en un chat grupal, que habitualmente piden un resumen de la conversación o capturas de pantalla de los mensajes más recientes.

En otras palabras, con este cambio WhatsApp ofrece una solución concreta y provista por la plataforma para una tarea que hasta ahora ha sido artesanal o manual.

En repasos anteriores sobre esta mejora en WhatsApp señalamos dos aspectos centrales. Por un lado, la opción mantiene el cifrado de extremo a extremo, garantizando, en este caso, que solo los miembros del chat grupal puedan ver el contenido. Además, la función está desactivada por defecto y, en tanto, debe ser activada manualmente desde el panel de configuración de la app.

Descubierta en versiones beta del servicio de mensajería, se espera un lanzamiento luego de las pruebas. Como es habitual, el feedback de los evaluadores será fundamental para eventuales correcciones. Meta, dueño de la aplicación, aún no informó oficialmente una fecha para el despliegue a nivel general.