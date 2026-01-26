Rusherking reveló qué hizo con el auto que le había regalado a la China Suárez

El santiagueño protagonizó otro cruce divertido de palabras con Wanda Nara y confesó qué hizo con el auto de lujo que le regaló a su exnovia. Un diálogo imperdible en las cocinas de MasterChef Celebrity.

Hoy 10:23

El “Santa China” con el que Mauro Icardi se burló de la actual edición de MasterChef Celebrity estuvo más vigente que nunca este domingo cuando Wanda Nara recurrió a Rusherking, ex de la China Suárez, para generar contenido.

El estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) vivió uno de sus momentos más incómodos de esta edición cuando Wanda Nara decidió ir al hueso y acorraló a Rusherking con una pregunta que nadie esperaba. Lo que empezó como una charla distendida terminó en un ida y vuelta cargado de confesiones, chicanas y risas nerviosas.

Todo arrancó cuando la conductora, fiel a su estilo directo, le disparó sin filtro: “¿Regalaste alguna vez un auto?”, a sabiendas de la experiencia de Thomas Tobar con su archirrival. El cantante no esquivó el bulto y respondió: “Sí, pero eso ya se sabe”, dejando en claro que el episodio todavía genera repercusiones.

Wanda no se quedó ahí y fue por más: “Cuando te separaste, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona?”. Rusherking sorprendió con su sinceridad: “Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”.

La tensión subió cuando Wanda repreguntó: “¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”. “No, lo vendimos”, reveló Rusherking dejando en claro que el famoso regalo terminó en una decisión compartida, aunque no sin complicaciones. El cantante aprovechó para devolverle la gentileza a la conductora y le preguntó: “¿Qué es lo más caro que regalaste vos?”.

Wanda, sin dudar, tiró una bomba: “Una casa”. El silencio se apoderó del estudio hasta que ella misma remató, filosa: “Pero también me la quedé yo cuando me separé”. “¿La pediste o te la devolvieron?”, insistió Thomas, y Wanda respondió: “No, porque la regalé, pero estaba a mi nombre. Ninguna bol…”, desatando risas incómodas entre los presentes.

La charla terminó con una chicana directa: “Ah, como vos que te quedaste con el auto”, lanzó Wanda. Rusherking se defendió rápido: “Pero yo no lo puse a mi nombre”, y ella cerró: “Ah, ¿lo transferiste?”. “Claro, fue todo un quilombo después. Creo que ese fue el primer y último auto que regalo. Basta”, prometió el cantante.