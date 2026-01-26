Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 ENE 2026 | 32º
X
País

El Gobierno avanzará con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Hoy 12:05
Adorni Mesa Política

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el tratamiento por la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias, además de discutirse el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde su cuenta personal de la red social X, el mandatario compartió fotos de la reunión con todo el equipo de trabajo conformado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, aseguró Adorni en su tuit.

TEMAS Casa Rosada

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
  2. 2. A plena luz del día: robó en una vivienda y fue detenido tras un rápido operativo en Añatuya
  3. 3. Obras Públicas de la Capital realizó trabajos de mantenimiento vial en el barrio Los Flores ampliación
  4. 4. Qué se sabe hasta ahora del crimen del Bº Centenario: descartan el disparo y apuntan a un ataque con un adoquín
  5. 5. Enfrentamiento armado entre bandas en el barrio Juramento dejó una mujer baleada
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT