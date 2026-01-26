El Gobierno avanzará con la reforma de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias

Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus redes sociales.

Hoy 12:05

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el tratamiento por la Ley Penal Juvenil será parte del temario de las sesiones extraordinarias, además de discutirse el Proyecto de Modernización Laboral que impulsa el Gobierno Nacional.

Desde su cuenta personal de la red social X, el mandatario compartió fotos de la reunión con todo el equipo de trabajo conformado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Reunidos en Casa Rosada desde temprano. La ‘Ley Penal Juvenil’ también formará parte del temario de las sesiones extraordinarias”, aseguró Adorni en su tuit.