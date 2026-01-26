Glamour frente al mar: así fue el Pinamar Moda Look 2026

Diseñadores y figuras del espectáculo desfilaron en una pasarela al aire libre. Jujuy Jiménez lució un vestido de novia y Cande Ruggeri festejó su cumpleaños.

Pinamar Moda Look tuvo una edición a puro estilo en el Parador Casa Mar de Pinamar. Allí se reunieron diseñadores como Benito Fernández y famosas como Sofía Jujuy Jiménez, Cande Ruggeri y Soledad Solaro.

Chechu Bonelli fue otra de las convocadas: volvió a desfilar luego de una década fuera de las pasarelas.

Organizado por Guillermo Azar, el evento fue conducido por Soledad Villareal y Hernán Drago.

En esta edición, participaron Atrévete, Viamo, Reina Romy, Star Clothes, Eamoda Emergentes, Van Dike, Filuca, Costantini, By Roz¨s, Selú, Mo por Mo y Negra Catinga, entre otras marcas.

El cierre estuvo a cargo de Benito Fernández, quien mostró en la pasarela la misma colección que presentó en la New York Fashion Week en septiembre del año pasado.

Con el mar de fondo, Chechu Bonelli hizo su regreso a las pasarelas, emocionando a sus hijas Lupe, Carmela y Amelia, quienes la alentaron desde la primera fila.

Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a todos los presentes irrumpiendo vestida de novia mientras su novio, Gustavo Querio, la aplaudía efusivamente desde la primera fila.

Cande Ruggeri, por su parte, celebró en la pasarela su cumpleaños.

Desde la primera fila, disfrutaron de una tarde de moda Pamela David con sus hermanos, Rodrigo Tapari con su mujer y el tenista Federico del Bonis junto con su familia, que vieron desfilar a su hija adolescente.