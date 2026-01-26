Hamburgo Compañía de Seguros lanzó su Asistente Virtual para una atención más ágil

Con el objetivo de mejorar la atención y facilitar la gestión de trámites, Hamburgo Compañía de Seguros incorporó un Asistente Virtual, una herramienta digital que permite a los asegurados realizar diversas consultas y gestiones de manera rápida y sencilla.

Hoy 08:00

El asistente funciona a través de WhatsApp, escribiendo al 3856173630, y está disponible para acompañar a los clientes en diferentes necesidades vinculadas a sus pólizas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre sus principales funciones, el Asistente Virtual permite:

• Descargar documentación de la póliza de auto de forma inmediata.

• Derivar a los canales correspondientes para la gestión de otros tipos de pólizas.

• Orientar en la denuncia de siniestros, derivando a los correos electrónicos habilitados para realizar dichos trámites.

• Consultar deudas de manera simple y directa.

Además, en caso de que el asegurado lo requiera, el sistema ofrece la posibilidad de derivar la consulta a un asesor, garantizando así una atención personalizada cuando la situación lo amerita.

Desde Hamburgo Compañía de Seguros destacaron que esta herramienta forma parte de un proceso de modernización, pensado para brindar mayor comodidad, rapidez y accesibilidad a sus clientes, sin dejar de lado el acompañamiento humano que caracteriza a la empresa.