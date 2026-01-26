La administración pública provincial comenzará a cobrar los sueldos de enero este jueves 29

Así lo confirmó el Ministerio de Economía, que detalló el cronograma de pago según la terminación del DNI.

Hoy 11:05

El Gobierno de Santiago del Estero informó que el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial se iniciará el jueves 29 de enero, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Economía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se indicó oficialmente, ese día, a partir de las 8 de la mañana, estarán disponibles los sueldos para los empleados cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2, 3 o 4.

En tanto, el viernes 30 de enero podrán percibir sus haberes los agentes con documentos terminados en 5, 6, 7, 8 o 9, completando así el pago correspondiente al primer mes del año.

De esta manera, el Gobierno provincial cumple con el calendario salarial previsto, garantizando el cobro en tiempo y forma para la totalidad de los agentes estatales.