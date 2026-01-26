Fingió estar lesionado para no caminar y pedir un delivery: el video se volvió viral

Su novia compartió el clip del momento en que recibía el pedido, y rápidamente se hizo popular en redes sociales.

Hoy 11:09

Un reciente video publicado en TikTok por la cuenta miabordon23 ha generado un inusitado interés en redes sociales, mostrando cómo un joven recurrió a una insólita estrategia para evitar críticas del repartidor. En la secuencia, se lo ve cómo decidió simular una discapacidad física y caminar de forma forzada, sin apoyar el pie derecho, al recibir un pedido de delivery en la puerta de su casa. La razón detrás de este comportamiento, como se desprende en la publicación, radica en que el local donde realizó el pedido se encontraba a solo tres cuadras de su domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una apariencia completamente informal—descalzo, sin camiseta y vistiendo un short negro—, el joven se presenta ante el repartidor dejando en evidencia su escaso deseo de salir a la calle. La escena resulta tan particular como cotidiana: pide comida a domicilio, aun estando cerca del comercio, e intenta justificar su decisión para evitar posibles reproches. En la grabación, se observaba cómo el joven sostiene su coartada hasta el final del intercambio, sin apoyar en ningún momento el pie derecho.

La tensión de la situación se disipa rápidamente cuando el repartidor entrega la bolsa con el pedido y se retira. En ese instante, el joven deja de fingir la dolencia y comienza a caminar con normalidad, soltando una risa espontánea que corona el desenlace de la broma. La descripción del video, “Mi novio haciéndose el rengo porque pidió por Rappi y eran tres cuadras”, aporta contexto y refuerza el tono humorístico de la publicación.

La repercusión de este video fue instantánea y masiva. En pocos días, el contenido superó el millón y medio de visualizaciones, acumulando más de 150 mil “me gusta” y más de 500 comentarios. Estas cifras demuestran no solo el alcance del video, sino también la facilidad con la que situaciones cotidianas pueden viralizarse y convertirse en tema de conversación nacional. Los usuarios de TikTok y otras plataformas no tardaron en volcar sus propias experiencias y opiniones, generando un verdadero fenómeno de interacción en línea.