Independiente BBC no pudo con Barrio Parque y cayó en Córdoba

El elenco santiagueño perdió por 85-76 en el inicio de la gira por la vecina provincia.

Hoy 23:47

Independiente BBC no pudo en su visita a Córdoba y cayó este lunes ante Barrio Parque por 85 a 76, en el estadio “El Teatro del Parque”, por la fase regular de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Tras la derrota, el conjunto santiagueño ya piensa en la recuperación, que buscará este miércoles cuando visite a Hindú.

El encuentro fue la 18ª presentación de Barrio Parque en la temporada y le permitió mantenerse en el grupo de arriba de la tabla. Los parciales del juego fueron 30-27, 55-43, 73-66 y el definitivo 85-76, marcando un desarrollo intenso y con pasajes favorables para ambos equipos.

En un inicio impreciso y con varias pérdidas, el local logró acomodarse gracias a una mejor efectividad en el tiro externo. Con Herrera encendido, Parque comenzó a sacar diferencias, aunque Independiente reaccionó sobre el cierre del primer cuarto y emparejó las acciones.

El segundo período fue clave para el conjunto cordobés. Barrio Parque se mostró más sólido en defensa, corrió mejor la cancha y encontró buenas opciones de tiro. Francisco Martín Bonja, goleador del local con 18 puntos, se hizo fuerte cerca del aro y permitió que su equipo se vaya al descanso con 12 puntos de ventaja.

Tras el entretiempo, el partido se volvió desprolijo, con mucha intensidad pero poca precisión. En ese contexto, el elenco santiagueño cerró mejor el tercer cuarto y logró recortar la diferencia, apoyado en la tarea de Matías Morera, máximo anotador del juego con 23 puntos.

En el último tramo, Barrio Parque volvió a imponer condiciones. Aprovechó transiciones rápidas en los primeros minutos, se despegó nuevamente en el marcador y supo administrar la ventaja hasta el cierre para sellar una nueva victoria como local.

Ahora, Independiente BBC deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en el próximo compromiso. Este miércoles, visitará a Hindú con la necesidad de sumar y recuperar terreno en la Conferencia Norte.