La Provincia afrontará con fondos propios el pago adeudado del Programa Hora Extendida

El Gobierno de Santiago del Estero confirmó que abonará los montos pendientes tras agotar instancias de reclamo ante Nación. El pago se hará efectivo este miércoles 28 de enero.

Hoy 13:58

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santiago del Estero informó que el Gobierno Provincial resolvió afrontar con recursos propios el pago de los montos adeudados correspondientes al Programa Nacional de Hora Extendida.

La decisión fue adoptada luego de haber agotado todas las instancias administrativas y formales de reclamo ante el Gobierno Nacional, sin obtener una respuesta favorable que permitiera regularizar la situación.

Según se indicó oficialmente, el pago se hará efectivo el miércoles 28 de enero e incluirá el 50% pendiente del mes de octubre, la totalidad de los meses de noviembre y diciembre, además del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC).