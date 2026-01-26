Platense e Instituto de Córdoba ponen en marcha la segunda fecha del Torneo Apertura

El Calamar recibe a La Gloria desde las 17 en Vicente López.

Hoy 12:45

Platense e Instituto se enfrentarán este lunes desde las 17.00 en el Estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha del Torneo Apertura. El Calamar intentará sumar de a tres por primera vez en el año, mientras que la Gloria buscará recuperarse tras un debut con derrota.

El conjunto de Saavedra viene de igualar sin goles ante Unión en Santa Fe. Si bien no pudo ganar, el equipo dirigido por Walter Zunino dejó buenas sensaciones defensivas, manteniendo la valla invicta. El Marrón atraviesa una campaña histórica: es campeón defensor por primera vez y debutará en la Copa Libertadores, por lo que se reforzó fuerte con 14 incorporaciones, nueve de ellas con estreno en la fecha inicial. Además, espera oficializar en las próximas horas la llegada de Martín Barrios desde Racing.

Instituto, por su parte, cayó como local ante Vélez por 1-0, con un gol de Tobías Andrada en tiempo de descuento. El equipo de Alta Córdoba no logró capitalizar sus chances y sufrió la anulación de un penal por VAR debido a un offside previo. Con ese panorama, los dirigidos por Daniel Oldrá saldrán a buscar sus primeros puntos para no perder terreno en la tabla. El encuentro marcó, además, el debut de Franco Jara con la camiseta albirroja.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Yamil Possi

Estadio: Ciudad de Vicente López