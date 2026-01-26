El Municipio comenzó las tareas de liberación de un canal de desagüe tapado por un particular

Las tareas se realizan con el objetivo de reducir riesgos y garantizar el correcto escurrimiento del agua en beneficio de los vecinos de la zona.

Hoy 13:38

Luego de haber denunciado la obstrucción de 600 metros de desagüe por un vecino en el barrio El Bosque y por resolución del Tribunal de Faltas, la Municipalidad de La Banda lleva a cabo trabajos de liberación y acondicionamiento de un canal de desagüe, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano; con el objetivo de reducir riesgos y garantizar el correcto escurrimiento del agua en beneficio de los vecinos de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas se realizan debido a que una parte del canal fue ocupada de manera indebida por un privado desaprensivo, situación que afecta el normal funcionamiento del sistema de desagüe y genera inconvenientes para los vecinos.

En este sentido, en el sector del casco céntrico desde Besares hasta Moreno y desde Avellaneda hasta Quintana, el agua demora en ser escurrida debido a que este vecino, dueño de una reconocida empresa privada de piscinas, tapó 600 metros de desagües pluviales, situación que fue resuelta a través del Juzgado de Faltas, responsabilizando al particular de obras ejecutadas sin permiso, alteración de la vía pública, modificación del escurrimiento natural, ocupación indebida del dominio público municipal y presentación irregular de documentación técnica.

El Tribunal de Faltas Municipal resolvió declararlo responsable de las infracciones con una sanción que incluye multa, la orden de demolición de las obras y la orden de restituir el espacio público.

Habiéndose vencido el plazo fijado para la ejecución de las obras de demolición, el Municipio intervino en la ejecución subsidiaria imputándose los costos al particular en cuestión.

Desde el Municipio se remarcó la importancia de mantener los canales de desagüe libres y en condiciones, ya que cumplen un rol fundamental en la prevención de anegamientos y en el cuidado de la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de ordenamiento territorial y prevención impulsadas por la gestión municipal, priorizando la atención de los reclamos vecinales y el trabajo en territorio.