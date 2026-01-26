La Master Class Solidaria en beneficio de Antto Angella convocó a muchos vecinos solidarios

La actividad se desarrolló el sábado a la tarde en el Patinódromo Municipal y estuvo a cargo de los propietarios del Gym "Optimus".

Con el apoyo de la municipalidad de La Banda, se realizó con éxito la Master Class Solidaria de Ritmos en beneficio de Antto Angella que padece un astrocitoma y necesita cubrir los gastos del tratamiento médico.

Esta actividad se desarrolló el sábado a la tarde en el Patinódromo Municipal y estuvo a cargo de los propietarios del Gym "Optimus" que reunieron a un grupo de instructores para animar esta actividad que contó con una importante participación de vecinos solidarios.

Los instructores que participaron fueron Ely Frías, Miguel Gómez y también participaron profesores como Ivana Gómez, Pato Castillo, Ely Nuñez, Estefi Roldán, Gaby Mansilla, Estefi Gómez, Ori Villalba, Rocío Zabala, Lucia Peralta, Vale Zin, Barbi Scheihing, Naty Toralez, Vero Bravo, Ruth Casirola e Isa Concha.

En la oportunidad, los profes Miguel Gómez y Eli Frías, destacaron: “Nuestro gimnasio "Optimus" está a cargo de este evento que es una masterclass solidaria que hemos organizado conjuntamente con muchos profes, tanto de La Banda como de Santiago Capital.

Aproximadamente hay 80 personas hasta el momento. La máster class es en beneficio de Antonella Angella que tiene una patología de cáncer.

Ella necesita mucho de la solidaridad de todos nosotros y es por eso que estamos aquí reunidos".

Por su parte, Anttonela Angella expresó lo siguiente: "Los profes se comunicaron conmigo para contarme que organizaron esta Máster Class para ayudarme porque es muy caro el tratamiento que tengo que hacer, tanto de quimio como de rayos.

Me han derivado a Córdoba, entonces tengo que empezar el tratamiento allá. Así que esto me ayuda bastante pero también hago ferias, sorteos y rifas, así que el que quiera colaborar todo es bienvenido”.

"Quiero agradecer a la Municipalidad de La Banda y al señor Intendente Roger Nediani que se han portado muy bien, y no tan sólo ahora, sino desde el momento en que empecé con este problema de salud.

Me hice los estudios y con todo eso también me ayudaron y estoy muy agradecida porque han difundido muy rápido mis noticias, me han hecho varias notas, entonces más que palabras de agradecimiento y con toda la gente que me está ayudando, que es un montón", finalizó.