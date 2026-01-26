Continúan abiertas las inscripciones para el “Taller de Programación para Niños”

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario dónde podrán asistir niños desde los 7 hasta los 13 años de edad, divididos en cuatro comisiones.
El Punto Digital de La Banda informa que dictará un Taller Intensivo de Verano de Programación Para Niños durante el mes de febrero, una propuesta didáctica y pedagógica pensada para que los más pequeños aprendan sobre programación a través de juegos.
Esta actividad es arancelada y con cupos limitados. Y se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario dónde podrán asistir niños desde los 7 hasta los 13 años de edad, divididos en cuatro comisiones.
Las comisiones de los días lunes y miércoles, tendrán los siguientes horarios, de 18:30 a 19:30 y de 19:30 a 20:30. Los encuentros darán inicio el lunes 2 de febrero.
Mientras que las comisiones de los martes y jueves, tendrán los siguientes horarios, de 18:30 a 19:30 y de 19:30 a 20:30. Los encuentros comenzarán el martes 3 de febrero.
Los interesados pueden solicitar más información o inscribirse directamente en la Casa del Bicentenario, situada en Av. Besares y Garay. Sino a través del siguiente número 3855823707.