Continúan abiertas las inscripciones para el “Taller de Programación para Niños”

La actividad se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario dónde podrán asistir niños desde los 7 hasta los 13 años de edad, divididos en cuatro comisiones.

Hoy 13:53
La Banda

El Punto Digital de La Banda informa que dictará un Taller Intensivo de Verano de Programación Para Niños durante el mes de febrero, una propuesta didáctica y pedagógica pensada para que los más pequeños aprendan sobre programación a través de juegos.

Esta actividad es arancelada y con cupos limitados. Y se desarrollará en las instalaciones de la Casa del Bicentenario dónde podrán asistir niños desde los 7 hasta los 13 años de edad, divididos en cuatro comisiones.

Las comisiones de los días lunes y miércoles, tendrán los siguientes horarios, de 18:30 a 19:30 y de 19:30 a 20:30. Los encuentros darán inicio el lunes 2 de febrero.

Mientras que las comisiones de los martes y jueves, tendrán los siguientes horarios, de 18:30 a 19:30 y de 19:30 a 20:30. Los encuentros comenzarán el martes 3 de febrero.

Los interesados pueden solicitar más información o inscribirse directamente en la Casa del Bicentenario, situada en Av. Besares y Garay. Sino a través del siguiente número 3855823707.

