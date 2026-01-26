“La gente compra lo justo”, pero el nivel de ventas se mantiene en el Mercado Armonía

Desde Noticiero 7 realizaron un relevamiento por el Mercado Armonía para conocer la situación actual de precios y consumo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Juan Lazo y Fernando Cáceres, vendedores del lugar, coincidieron en que, si bien hubo algunos aumentos puntuales, en general los valores se mantienen estables y la demanda es moderada.

En el sector de frutas, destacaron la presencia de productos locales como uvas de Colonia Jaime y tunas, muy elegidas por los clientes. Además, se está finalizando la temporada de sandía y melón. En cuanto a los precios, indicaron que desde diciembre se registró una leve suba en productos como manzana, ciruela y durazno mendocino, aunque aclararon que el incremento no fue significativo. La manzana, en particular, presenta escasez, lo que elevó su valor, alcanzando los $70.000 el cajón.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Respecto a las verduras, señalaron que la producción local se vio afectada por las altas temperaturas. Aun así, se logró cosechar acelga y algo de remolacha, favorecidos por las recientes lluvias. Los precios de las verduras de hoja se mantienen sin variaciones.

En el rubro carnes, los vendedores remarcaron una suba leve, pero menor a la esperada para esta época del año, manteniéndose relativamente estables. También destacaron que el consumo cambió: los clientes ya no aprovechan tanto las ofertas por cantidad y prefieren comprar lo justo para el día, evitando desperdicios.

Un producto con alta salida continúa siendo el huevo, especialmente el maple, donde el precio no es un factor decisivo para los compradores. A pesar de tratarse de fin de mes, las ventas se sostienen, impulsadas en parte por el turismo.

Finalmente, mencionaron bajas importantes en algunos productos, como el tomate, que pasó de valores cercanos a los $40.000 a encontrarse en $23.000. En cuanto a la banana, los precios también descendieron, con opciones nacionales y de importación para distintos bolsillos. En este contexto, el consumidor opta por cantidades pequeñas, ajustando su compra a lo estrictamente necesario.