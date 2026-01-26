La Justicia confirmó alcoholemia positiva en dos de los involucrados en el caso Bastián

Los resultados periciales ya forman parte del expediente que investiga el accidente fatal.

Hoy 14:57

Las pericias toxicológicas realizadas a los conductores involucrados en el choque en los médanos de Pinamar que dejó gravemente herido a Bastian Jeréz confirmaron que ambos presentaban alcohol en sangre. En cambio, el estudio dio negativo para el padre del nene, quien también se encuentra imputado en la causa judicial.

Los análisis se hicieron este lunes en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, con muestras de sangre recolectadas luego del siniestro y preservadas bajo una estricta cadena de custodia. El objetivo de la medida fue determinar si los imputados habían consumido alcohol o drogas al momento del impacto entre el UTV y la camioneta Volkswagen Amarok.

Según los resultados incorporados al expediente judicial, la conductora del UTV, Naomi Quirós, de 24 años, registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro de sangre. En tanto, Manuel Molinari, quien manejaba la camioneta Amarok, dio 0,25. Es decir, ambos conducían con un dosaje superior al permitido en la Provincia de Buenos Aires (cero).

En contraste, los peritos no encontraron presencia de alcohol en la muestra correspondiente a Maximiliano Jeréz, padre de Bastian y tercer imputado en la causa. Asimismo, los estudios toxicológicos descartaron la existencia de estupefacientes en los tres conductores sometidos a análisis.

Las pericias se realizaron cerca del mediodía, tal como estaba previsto, y forman parte del conjunto de medidas probatorias ordenadas para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

En paralelo, la investigación continúa con las pericias mecánicas sobre ambos vehículos involucrados, tanto el UTV como la camioneta Amarok, cuyos análisis técnicos comenzaron la semana pasada y aún no concluyeron.