Añatuya: brutal agresión a comerciante que reclamó $50.000 robados al ladrón

El sujeto no sólo atacó a la mujer, sino que también se enfrentó a los policías que intentaron detenerlo.

Hoy 15:27

Un violento episodio se registró en Añatuya, sobre la Ruta 92, cuando una comerciante que había sido víctima de un robo fue agredida brutalmente al reclamar la devolución del dinero sustraído.

La víctima, identificada como Rodríguez, aseguró que un hombre de apellido Villalba le había robado $50.000. Con la intención de recuperar el efectivo, la mujer se acercó al presunto ladrón para exigir la devolución.

Según informaron fuentes policiales, Villalba reaccionó de manera agresiva, golpeando e insultando a Rodríguez, convirtiendo el reclamo en un enfrentamiento físico en plena vía pública.

Efectivos policiales que fueron alertados del hecho acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, al intentar intervenir, el agresor también atacó a los uniformados, obligando a los efectivos a reducirlo mediante la fuerza.

Villalba fue detenido y trasladado a la dependencia policial más cercana. Ahora enfrenta cargos por agresión y resistencia a la autoridad, mientras se instruyen las actuaciones correspondientes por el robo que originó el conflicto.