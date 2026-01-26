Fuerte accidente en la Ruta 92: un conductor chocó contra dos burros y se salvó de milagro

El siniestro vial ocurrió a unos 5 kilómetros del acceso a la ciudad de Añatuya. El conductor, oriundo de Santa Fe, resultó ileso pese a la violencia del choque.

Hoy 16:47

Un accidente de tránsito se registró en horas de la siesta de este lunes sobre la Ruta Provincial 92, a aproximadamente 5 kilómetros del acceso a la ciudad de Añatuya, en el departamento General Taboada.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 15 horas, cuando una camioneta Chevrolet S10, que circulaba en sentido sur–norte, impactó contra dos burros que se cruzaron de manera repentina sobre la calzada, provenientes de una zona montuosa.

El vehículo era conducido por Arsenio Cejas (54), con domicilio en la localidad de Tostado, provincia de Santa Fe, quien se desplazaba desde su ciudad de origen con destino a Quimilí. Debido a la sorpresiva aparición de los animales, el conductor no logró maniobrar para evitar la colisión, que provocó importantes daños materiales en el frente de la camioneta.

Pese a la violencia del impacto, el conductor resultó ileso y no fue necesaria su asistencia médica, permaneciendo en el lugar para realizar los trámites correspondientes.

En el sitio trabajó personal de Prevención de la Departamental Nº13 junto a efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº41 de Añatuya, quienes balizaron la zona para prevenir nuevos siniestros y realizaron las actuaciones de rigor.