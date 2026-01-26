Reforma laboral de Milei: advierten que las provincias perderían $1,9 billones en fondos coparticipables

Santiago del Estero es una de las provincias que sufrirá la reducción de fondos.

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y que ya obtuvo dictamen de mayoría en el Senado encendió alarmas en las provincias. Según un informe, el proyecto incluye una “reforma tributaria encubierta” que reduciría la masa de fondos coparticipables en alrededor de $1,9 billones, afectando directamente a las 24 jurisdicciones del país.

El estudio fue elaborado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el gremio que nuclea a los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El documento, según publicó el diario Perfil de Buenos Aires, detalla el impacto fiscal de los cambios impositivos incluidos en la iniciativa oficial, como la reducción de contribuciones patronales, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la baja de impuestos que hoy nutren tanto a la Nación como a las provincias. De acuerdo con la ley de coparticipación, el 59% de esos recursos corresponde a los distritos.

En el ranking de las provincias más perjudicadas, Buenos Aires encabeza la lista con una pérdida estimada en $397.257 millones. Le siguen Santa Fe ($161.673 millones), Córdoba ($160.628 millones), Chaco ($90.244 millones) y Entre Ríos ($88.327 millones). Más atrás aparecen Tucumán ($86.063 millones), Mendoza ($75.435 millones) y Santiago del Estero, que resignaría alrededor de $74.739 millones, ubicándose entre las diez jurisdicciones más afectadas.

Desde el Gobierno nacional relativizan el impacto y sostienen que el “costo fiscal” debe entenderse como una inversión para avanzar en la formalización del empleo. Sin embargo, desde la oposición advierten sobre las consecuencias.

El diputado nacional Jorge Capitanich aseguró que la merma real podría oscilar entre $1,7 y $4,6 billones y alertó que el FAL desfinanciará al sistema jubilatorio. “El efecto de estas políticas es aumentar el desempleo”, sostuvo, al tiempo que calificó la reforma como un ataque al esquema de protección social y a los ingresos provinciales.