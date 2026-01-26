En vivo: Central Córdoba va por la recuperación en su visita a Atlético Tucumán

Tras la caída en el debut, el Ferro enfrenta al Decano por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Central Córdoba afrontará esta noche una nueva presentación en el Torneo Apertura, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 22.15 en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco del duelo interzonal correspondiente a la segunda fecha. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, luego de caer en sus respectivos debuts.
