En vivo: Central Córdoba va por la recuperación en su visita a Atlético Tucumán

Tras la caída en el debut, el Ferro enfrenta al Decano por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Hoy 23:38

Central Córdoba afrontará esta noche una nueva presentación en el Torneo Apertura, cuando visite a Atlético Tucumán desde las 22.15 en el Estadio Monumental José Fierro, en el marco del duelo interzonal correspondiente a la segunda fecha. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar, luego de caer en sus respectivos debuts.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

