Importante participación de vecinos en el festival sustentable

Hoy 18:00

Con una importante presencia de público y con la finalidad de promover prácticas responsables con el medio ambiente, la Municipalidad de la Capital llevó a cabo una nueva edición del Festival Sustentable “Encuentro en el Parque” en las instalaciones del Parque del Encuentro.

El espacio, de acceso libre y gratuito, logró atraer la participación e interés de numerosas familias con propuestas de entretenimiento, educación y conciencia ambiental.

Como en cada edición, estuvieron presentes la feria de emprendedores con productos artesanales locales, bandas de música en vivo, DJs y academias de danzas.