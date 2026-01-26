El Hospital de Loreto se afianza como centro quirúrgico regional con más de 50 cirugías por mes

El Hospital Zonal “Dr. Oscar Ábalos” sostiene desde hace más de 16 años un servicio quirúrgico ininterrumpido, con fuerte impronta en cirugías laparoscópicas y atención a pacientes de toda la zona sur de la provincia.

Hoy 18:02

El Hospital Zonal “Dr. Oscar Ábalos” de la ciudad de Loreto continúa afianzándose como un centro de referencia sanitaria en la región, a partir del trabajo sostenido y organizado del Servicio de Cirugía General, que desde el año 2009 brinda atención quirúrgica de manera ininterrumpida a pacientes de la zona sur de la provincia.

Actualmente, el nosocomio se encuentra bajo la dirección del Dr. Juan Eladio Tapia, en el ámbito de la Dirección del Interior del Ministerio de Salud de la Provincia, y mantiene una dinámica de trabajo que permite realizar entre 10 y 12 cirugías semanales, con un promedio de más de 50 intervenciones programadas por mes.

El coordinador del área de Cirugía General, Dr. Mauro Dichiara, remarcó la importancia de la continuidad del servicio y destacó que el 80% de las cirugías se efectúan por vía laparoscópica, una técnica mínimamente invasiva que favorece una recuperación más rápida y segura de los pacientes. Entre las prácticas más habituales se encuentran cirugías de vesícula, hernias, eventraciones, patologías perianales y quistes de ovario.

La atención comienza en el consultorio de cirugía, que funciona los lunes y miércoles por la mañana en el hospital, donde se realiza la evaluación clínica y la preparación prequirúrgica. El esquema de internación contempla 12 horas de preoperatorio y 24 horas de posoperatorio, con un promedio total de 36 horas, durante las cuales los pacientes reciben controles médicos permanentes.

El servicio recibe pacientes de Arraga, Atamisqui, Laprida, Telares y de distintas localidades del sur provincial, lo que reafirma el rol estratégico del Hospital de Loreto dentro del sistema de salud pública.

El equipo quirúrgico está integrado por dos cirujanos generales, un anestesiólogo, un técnico en anestesia, dos instrumentadoras quirúrgicas, cuatro enfermeras quirúrgicas y dos mucamas, quienes llevan adelante las intervenciones tres veces por semana, de manera coordinada, priorizando una atención segura, humana y de calidad.

Finalmente, el Dr. Dichiara señaló que el objetivo es seguir fortaleciendo el servicio, con énfasis en la capacitación permanente, el trabajo en equipo y la mejora continua, para garantizar que cada paciente que asiste al Hospital de Loreto reciba una atención quirúrgica confiable y de excelencia.