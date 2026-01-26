Ingresar
San Lorenzo se hizo fuerte en Mendoza y consiguió su primer triunfo ante Gimnasia

El Ciclón derrotó al Lobo por 1-0 como visitante y dejó atrás la derrota en el debut.

Hoy 22:48

San Lorenzo consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura al vencer 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza este martes, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la segunda fecha del Grupo A. El gol de Diego Herazo le permitió al Ciclón sumar sus primeros puntos en el certamen y dejar atrás el traspié del debut.

El equipo dirigido por Damián Ayude tuvo un primer tiempo complicado, en el que sufrió en defensa y se salvó en varias oportunidades ante un Gimnasia que fue más intenso y generó las situaciones más claras, aunque sin efectividad.

En el complemento, San Lorenzo ajustó líneas y fue más preciso. A los minutos finales, una buena jugada de Alexis Cuello terminó en asistencia para Herazo, quien en la primera pelota que tocó definió con justeza para vencer la estirada de Rigamonti y marcar el único tanto del encuentro.

Con este resultado, San Lorenzo alcanzó las tres unidades y tomó aire tras la derrota frente a Lanús en la jornada inicial. El Lobo mendocino, en tanto, también se mantiene con tres puntos, producto del histórico triunfo conseguido en su estreno ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

